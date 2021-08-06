泵3.7億救亡　旅巴司機僅獲$3350杯水車薪　議員促通關免倒閉潮

疫情冰封本港旅遊業一年半，旅遊業經營困難，港府透過「防疫抗疫基金」撥出近3億7,700萬港元，向旅遊和相關行業以及跨境客運業提供新一輪特殊額外現金津貼。旅遊界立法會議員姚思榮今早(6日)在電台節目表示，業界死頂至今，希望旅業有復甦及通關的可能，但仍未看到前景。有業界代表則指，額外現金津貼金額並不足以助旅巴司機渡過難關。港府則表示，通關措施要審慎從事，不能一刀切。

姚透過，業界大多採取節流措施，包括另覓租金平的地方，員工停薪留職或放無薪假，以降低經營成本。過往本地有1,700多間旅社，至近期仍維持在約1,600多間，未出現倒閉潮。他期望旅業可在未來幾個月復甦，最期望能夠與內地通關。若新加坡等其他國家的疫情受控，希望香港可與其開通旅遊通道。

汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會主任譚偉照則表示，旅巴司機可難以轉行，很多人依靠公司底薪捱住，本地旅巴司機疫情下亦無工開，生計大受打擊，形容一次僅獲3,350港元津貼，「不是幫到太多」。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，疫情對全球影響很大，包括內地某些城市，故通關措施要審慎從事，但強調並非一刀切。對於一些緊密合作城市，例如廣東省、澳門，可保留較為彈性的措施 ，港府審視香港本身及周邊地區的情況作相應對策，求取防疫恢復經濟之間的平衡。

澳門及內地相對其他地方疫情較穩定，港府除會採取相應雙邊防疫措施，亦會保留回港易等便利措施，面對有可能的輸入個案，做到有效快速的精準測試，配合其他措施，冀有效控制疫情。