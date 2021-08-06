赤柱瑪利諾神父宿舍擬翻新及加建住宅　提供23個單位

位於赤柱的一級歷史建築物瑪利諾神父宿舍，早前向城市規劃委員會申請加建住宅，當時惹來保育團體反對，斥新設計不倫不類。業主近日再闖城規會，申請建造3座住宅大樓，提供23個住宅單位及43個車位。上述住宅大樓當中，1座為翻新的瑪利諾神父宿舍，另外2座新建住宅則位於宿舍範圍的下方，遠離歷史建築。

繼早前業主申請將瑪利諾神父宿舍由「政府、機構或社區用途」，改為住宅或其他指定用途，並註明「住宅發展並保存歷史建築物」地帶後，今次業主申請建造3座住宅大樓。當中翻新的瑪利諾神父宿舍將設有共享空間，內有康樂及健身設置。而宿舍本身具文物價值的圖書館、教堂、部分樓梯及外牆等，將作保存或重用。

業主亦申請放寬建築物高度限制，令整個擬建項目樓面面積將由現時約2.7萬平方呎，新增至約3.4萬平方呎。申請人強調通過今次寓保育於發展的項目，預計會帶來規劃，設計和公共利益，例如讓公眾參觀瑪利諾神父宿舍和場內展覽區，藉此提高公眾對文物建築的欣賞。

建於1935年的瑪利諾神父宿舍位於赤柱村道44號，樓高3層。此宿舍最初是前來中國傳道的瑪利諾神父的休息屋，其後於二次世界大戰時期遭日軍佔領，之後因傳教士往返美國漸趨方便，令該宿舍作用大減，最終在2016年以7.8億港元易手。