7類專業擬須強制舉報虐兒　違例或負刑責

2018年5歲女童遭生父和繼母虐殺的案件，驚動全城關注保護兒童問題；政府早前成立跨政策局工作小組，探討立法制訂強制舉報懷疑虐兒個案機制，消息指，兒童事務委員會將於今午(6日)開會，討論小組所提出的舉報機制，包括需保護16歲以下兒童，而教師、校長、醫生、護士、社工等指定專業人士，須就懷疑虐兒個案作出舉報，如果沒有按照責任舉報個案會有罰則，包括考慮是否判處監禁。

據了解，小組初步建議設強制舉報機制保護16歲以下兒童，舉報責任涵蓋7類人，包括幼稚園、中小學及特殊學校教師、醫生、護士、中醫、受規管的醫療專業人員、幼兒中心幼兒工作員與主管、社工。

委員會非官方委員、香港兒童權利委員會主席雷張慎佳表示，設立強制舉報機制目的是想讓大眾知道，社會每一個人都有責任保護兒童。此外，她認為該機制應涵蓋保護18歲以下兒童，強制舉報人應與兒童接觸的專業人士，包括醫療界、社會服務、社福界、教育界及學前教育的人士。

她重申，強制舉報機制不是懲治專業人士，是希望他們「打醒十二分精神」，可以盡早阻截嚴重個案，免得再經官動府，發出保護令才將兒童抽離。她明白，有外界擔心機制會影響專業人士與服務對象之間的信任，但她建議他們應將「擔心化為關心」，冀有正面討論，共同構思避免關係惡化的方法。

此外，如果強制舉報機制通過，她認為政府需清晰發放訊息及加強配套設施才可發揮效用，包括增加處理舉報個案人手，及加強對專業人士的培訓。此外，她建議成立兒童死亡或嚴重個案檢討機制，找出事件因由。