示威現場攜螺絲批雷射筆等　2男女分別被判社服監禁

女文員與男售貨員去年2月參與旺角的示威活動，早前分別被裁定管有物品意圖損壞財產 及管有攻擊性武器 罪成。他們今天（6日）在九龍城裁判法院，被裁判官鄭念慈分別判處220小時社會服務令及6個月即時監禁。

今日接受判刑的2名被告，分別是27歲女文員麥安怡、及29歲售貨員黃欣龍。麥安怡被控於2020年2月29日，在旺角彌敦道管有或保管一罐噴漆及一支螺絲批，意圖用以損壞財產；黃欣龍則被控在同一日同地攜有攻擊性武器，即一個能發射雷射光束的裝置。同案尚有另一名24歲無業被告陸冰溢，則被裁定於同日作出擾亂秩序行為，即向人群拋膠水樽。陸過往曾任職中學教師，以及曾當輔警，駐守觀塘警署，他將於下周一（9日）接受判刑。

裁判官判刑時指，報告對麥的評價相當正面，指麥與母親相依為命，亦有一直做義工，認為其重犯機會不高，遂判她履行社會服務令。而被控管有雷射筆的黃，雖然因本案令家人承受壓力，亦沒證據顯示他曾使用涉案雷射筆，但裁判官不相信被告乃一時大意才把公司的雷射筆拿走，裁判官認為他是有心帶雷射筆到現場，及有意圖以雷射筆射警員眼睛，由此造成的後果可大可小。裁判官亦指從黃的求情信中，看不見他有悔意，最後決定將黃判囚。