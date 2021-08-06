議員指政府名冊成為起底工具　促修例加強規管

網上起底問題在反對修訂《逃犯條例》風波中尤其猖獗，立法會今早(6日)討論政府提交的《2021年個人資料(私隱)(修訂)條例草案》，將起底行為刑事化。議員認為現時政府的公共登記冊成為起底工具，建議日後修例加強規範。另有議員認為未能拘捕在海外發布起底資料的人士，並無殺傷力。個人資料私隱專員則相信在立法後，海外平台因知悉涉及的刑責後會更配合移除起底資料。

有關立法會委員會今日召開首次會議，選出議員麥美娟及容海恩為主席及副主席。麥指出，政府公共登記冊例如土地註冊處土地紀錄、車輛登記號碼查詢等，雖有私隱條例規管用途，但可見仍成為起底工具，認為政府日後應修改法例加強規管。另外，麥關注大型機構如航空公司載有大量客戶資料，若沒有妥善處理，會令員工輕易取得資料。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，政府一直有留意個別人士會利用或濫用政府名冊，所以行政長官已責成相關政策局及部門檢視安排及法例，確保可保障市民私隱。不過，曾指出不同名冊均有其用途，很難「一刀切」禁止市民查閱名冊。個人資料私隱專員鍾麗玲回應指，一向會到持有大量資料的機構進行實地考察，了解保安系統及限制員工檢視資料的機制，如有違規情況會發出執行通知要求更正。

另一議員梁志祥關注若然不法之徒在海外發布起底資料，政府會否進行通緝，否則並無殺傷力。鍾麗玲指出海外執法有其複雜性，條例草案會列明拒絕移除資料的刑責，相信海外平台在立法後會更配合移除起底資料。