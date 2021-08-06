男子偕女伴闢室短聚遭洗劫搶車　警追查拘4男女

一名43歲男事主於上月28日透過網上應用程式，結識一名中國籍女子，其後相約於旺角區見面。男事主駕駛其私家車載同女子，抵達尖沙咀一酒店。當二人抵埗酒店房間後，該名女子訛稱要外出買啤酒，並將男事主酒店房卡偷走。男事主不虞有詐，約半小時後，突然有4名分別戴帽及口罩中國籍男子衝入房間，並且大叫：「打劫！」當中3名賊人持刀及檢起酒店的硬物，襲擊男事主，搶走3.5萬財物，當中包括1.5萬港元現金、一部手提電腦、兩部手提電話及車匙。男事主受襲期間，用被舖保護自己，故受輕傷自行報警，警員到場調查期間，事主發現其值逾30萬元私家車亦不翼而飛，相信被賊人駕走，案件由油尖警區刑事調查隊跟進。

油尖警區刑事調查隊主管林家樂督察表示，警方展開深入調查，於旺角聯運街尋回事主失車，經情報分析後，成功鎖定4名疑人的身份，同時又發現4名疑人不停轉換居住酒店，透過租住酒店1至2日，逃避警方追捕及加強警方調查難度。最後，警方於旺角區的劏房及酒店內，尋獲他們匿藏的地點，並展開埋伏行動。警方於本周二(3日)及昨日(5日)，成功拘捕3男1女，年齡介乎28至71歲，4人分別涉嫌「搶劫」及「未獲授權而取用運輸工具」。警方在被捕人士身上檢獲約1.2萬港元現金及5部手機，以及犯案時的衣着。

據悉，被捕人士包括一名28歲女子，一名71歲無業男子及兩名分別38歲及48歲建築工人。當中兩名分別38及48歲男子已各被控一項「行劫」罪，於明日(7日)在九龍城裁判法院提訊，餘下的兩名男女獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。男事主因工作關係，長期居住酒店。警方仍在調查案件，不排除稍後會有更多人被捕。