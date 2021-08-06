運輸署申請於深水埗建智能停車場　設置2個地下圓筒型車庫

佔地逾3.9萬平方呎的深水埗欽州街及通州街交界的政府用地，為運輸署推展自動泊車系統的先導項目選址。此項目近日終有新進展，運輸署向城市規劃委員會申請，擬建2個地下車庫作為地下圓筒型自動泊車裝置，提供170個停車位；加上30個地面車位，令整個項目合共提供200個停車位。當此項目取得規劃許可後，預計於2022/2023年向立法會財務委員會申請撥款，預料工程最快於2026年竣工。

上述擬議項目鄰近深水埗富昌邨及榮昌邨，將提供不少於1.2萬平方呎的休憩用地及公眾停車場。擬建的4個構築物，包括2個地下圓筒型自動泊車系統及2個附屬大樓。2個9層和8層深的地下圓筒型自動泊車系統，分別提供90和80個泊車位。而附屬大樓的主要用途為提供機電設施。

地下圓筒型自動泊車系統又稱為「圓筒垂直升降式」系統，一般配置升降機和旋轉移動台機械裝備，以運送汽車。駕駛者只須將汽車停放於地面的轉移車庫，系統便能自動尋找空置泊位和存取汽車。而駕駛者需要取車時，車輛亦會被自動送回地面的轉移車庫。