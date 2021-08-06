藏索帶被判監　經紀上訴指索帶不屬非法用途工具

2019年11月2日維園發生警民衝突，地產經紀陳俊傑當日被搜出一包共48條索帶。他於去年8月被裁定管有工具適合作非法用途罪成，被判監禁5個半月，成為首宗因管有索帶被裁定有罪的案件。該經紀早前獲准保釋等候上訴，高院上訴庭今天（6日）審理其定罪及刑期上訴，上訴方指索帶不屬法例所指的「適合作非法用途的工具」。3名法官聽畢控雙方陳詞後，決定押後以書面作判決。

代表上訴人陳俊傑的大律師表示，是次上訴的爭拗點在於如何詮釋本案所涉的《簡易程序治罪條例》第17條的條文，並要做到補缺去弊。控方指涉案索帶屬於條例所指的「其他適合作非法用途的工具」，上訴方形容控方此詮釋「闊到無可再闊」，因任何物件都可以用作非法用途，只在於如何去使用。上訴方指索帶屬日常生活用品，其製造並非為作非法用途，並引用上訴庭另一案例，指「膠紙」曾被裁定並非條例所指的「適合作非法用途之工具」，認為索帶亦屬一樣。不過控方回應時就指，索帶確可以構成非法用途，其詮釋並無不妥。

就判刑方面，原審裁判官鄭紀航在量刑時曾以其司法認知，指過往沒見過有工人用索帶來綁好物品帶走，故不接納辯方指該些索帶是上訴人用作搬辦公室時使用，並採納較高量刑起點。上訴方現投訴，原審裁判官從無向辯方提及其有此認知，令辯方無法就此陳詞。原審裁判官又指索帶可綁起鐵欄，造成大型組合物，用於武裝衝突；上訴方就認為索帶用於武裝衝突的說法超越一般人的認知，原審的量刑起點亦過高。控方則認為原審的量刑起點並非過高，亦無其他法律錯誤。