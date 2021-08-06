警破出租遊艇售賣模型等網騙案　拘52人涉款逾156萬

警方於今年7月2日至昨日(5日)展開第3輪「鐵將」行動，致力打擊網上購物騙案，並偵破262宗、涉款超過156萬港元的騙案，以涉嫌以欺騙手段取得財產拘捕34男18女(19至60歲)。警方調查得知有網上詐騙集團，涉嫌訛稱提供租借遊艇服務，或售賣玩具模型，惟向171名事主收款後即去如黃鶴，涉款逾55萬港元，並檢獲手提電腦、電話、銀行提款卡等證物。

西九龍總區重案組高級督察鄺應新表示，其中一宗騙案涉及租借遊艇服務，騙徒於一個社交網站開設多個帳戶以夏天租借遊艇作招徠，吸引欲出海遊玩事主租用，當事主按指示以轉數快轉帳5,000港元至2.5萬港元到指定戶口後，騙徒即失去聯絡，有受害者於出海前才發現上當，亦有部分事主曾到該帳戶留言投訴即被刪除。該詐騙集團於今年5至7月間騙取29名事主共40萬港元，同時利用18個傀儡戶口收取騙款。警方經調查後拘捕2男2女(24至32歲)，他們分別報稱任職文員、主婦及無業，當中牽涉傀儡戶口持有人及集團主腦。

旺角警區重案組高級督察陳浩軒表示，另一宗騙案涉及玩具模型購物騙案，騙徒於一個社交網站開設專頁售賣玩具模型，由於每件價格不高，騙徒以低於市價利誘受害人預先繳款，事主按指示轉帳200港元至4萬港元不等貨款到指定戶口，但該商戶及後聲稱需時安排送貨，之後以各種藉口，例如額外運費、清關費用等，要求受害人再入帳，其後失去聯絡及刪除專頁。

經初步調查，詐騙集團涉嫌於今年3至4月間騙取142名事主共15萬港元，同時利用傀儡戶口收取騙款。警方其後採取行動，拘捕3男1女(19至52歲)，被捕人士分別報稱為學生、髮型師及運輸工，全為傀儡戶口持有人。警方表示，今年首半年，一共接獲2742宗網上騙案的舉報，涉及金額約1900萬港元。