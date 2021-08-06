塑膠鴨四件裝玩具可致兒童窒息　塑化劑含量超標240倍

一款塑膠鴨玩具套裝玩具有令兒童窒息的潛在危險，同時被驗出塑化劑「鄰苯二甲酸酯」含量超標最高達240倍。為免發生意外，香港海關今日(6日)提醒家長應立即停止讓兒童把玩該款玩具，商戶如有出售，亦應立即下架。

海關人員早前從不同地區的零售商試購多款兒童玩具作安全測試，測試結果發現一款塑膠鴨玩具套裝，包括1隻大鴨及3隻小鴨，其中的大鴨細小組件有脫落情況，而3隻小鴨則容易被兒童吞下，有引致窒息的潛在危險。

政府化驗所結果亦顯示，該玩具含有的第一類及第二類塑化劑鄰苯二甲酸酯，分別為塑化物料總重量的百分之24及百分之4.1，超出《玩具及兒童產品安全條例》及其附屬法例所規定的百分之0.1上限。

海關其後採取行動，在1間連鎖百貨公司的貨倉及4間分店，檢取共680件同款塑膠鴨套裝玩具，並發出禁制通知書，禁止他們繼續出售該款玩具。此外，海關人員亦到全港各區進行巡查，暫沒有再發現該款玩具出售。

根據《條例》的規定，任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬港元和監禁1年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬港元及監禁2年。