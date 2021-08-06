今增2輸入病例 患者自俄羅斯及美國抵港

新冠肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心公布，今日(6日)新增2宗輸入病例，2名患者分別從俄羅斯及美國抵港，其中1人已接種2劑新冠疫苗。本港個案累計至12,005宗，另有5宗初步個案。

今日2宗輸入個案患者，包括1名41歲男子，為機組人員，他於8月3日乘搭航班編號F78109，從俄羅斯抵港，沒有病徵；另1人為36歲女，她於8月1日乘搭航班編號CX883，從美國到港，同樣沒有病徵，抵港後於香港灣仔帝盛酒店進行檢疫。她分別於5月2日及23日，在香港接種2劑由內地及德國合研的復必泰疫苗，另在6月29日被驗出帶有病毒抗體。

中心續指，中環士丹頓街72號尚賢居及灣仔黃泥涌峽道12至14號利安閣日前涉及變種病毒個案，再被納入強檢名單，相關指明人士須於明日(7日)進行病毒檢測。

另外，醫院管理局表示，截至今日，再多3名新冠患者(個案編號：11962、11987、11992)出院，令至今康復的新冠病人增至11,724人。目前公立醫院已啟用576間負壓病房，合共1,038張負壓病床，現時仍有31名確診病人分別於9間公院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中1人(個案編號：9907)情況嚴重、其餘30人情況穩定。