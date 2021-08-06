警搗元朗寮屋大麻倉　檢1500萬貨拘5人包括假難民

警方前日(4日)展開打擊毒品行動，在元朗截查一私家車，在車上一名男子身上檢獲50克懷疑大麻花。警方再搜查附近一間寮屋，檢獲76公斤懷疑大麻花及一批包裝工具，毒品市值約1,500萬港元，拘捕2名本地男子、2名印尼籍假難民及1名印尼籍女子。

毒品調查科高級督察曾梓祐表示，前日下午5時許，探員在丹桂村路附近截查一輛可疑私家車，車上2名本地男子未有依照指示停車，更企圖駕車逃走，但最後被截停及2名男子遭制服，探員在其中1名男子身上搜出約50克懷疑大麻花。

隨後，探員持搜令搜查丹桂村對上山頭一間與案有關的寮屋，屋內有2名持「行街紙」的印尼籍男子、及1名持失效香港身份證印尼籍女子，探員在屋內檢獲約76公斤懷疑大麻花、和封袋機及膠袋等包裝毒品工具。該2名本地男子，涉嫌販運危險藥物及阻礙警務人員執行職務被捕；兩名印尼假難民涉嫌販運危險藥物被捕；印尼籍女子則販運危險藥物及逾期居留被捕。

其中一名姓葉(32歲)本地男子，已被暫控2項販運危險藥物罪，31歲印尼籍女子則被暫控一項逾期居留罪，案件將於明日(7日)上午到沙田裁判法院提堂。警方相信販毒集團利用鄉郊偏僻地方作為毒品儲存中心，明顯是減低被警方追查的風險。5名疑犯屬同一犯罪集團，在案中擔當何種角色，有待進一步調查。