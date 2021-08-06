郵政無視人手緊絀硬谷針　工會斥管理欠佳倡回歸政府部門

公務員事務局早前向所有政府僱員發出「以接種疫苗取代定期檢測」的通知，希望可於9月1日前完成至少一劑的疫苗接種，惟郵政多間門市的業務科、派遞科長期人手緊絀，員工面臨「有針打唔到」、「有假冇得放」的苦況。香港郵務職工會今日(6日)召開記者會，批評部門長期無視人手緊絀的問題，卻勒令僱員遵循公務員事務局的疫苗接種指引，導致員工面臨健康及紀律處分的風險。有議員表示，就上述事宜曾邀約署方會面，多次要求提供人手及運作上的資料補充，惟結果不盡理想，郵政員工期望及早回歸政府部門，脫離自負盈虧的苦海。

工會指出，部門長期無視人手緊絀的問題，不招新人、不放針假，卻高喊「響應政府防疫政策」的口號，勒令僱員遵循公務員事務局的疫苗接種指引，否則須定期自費進行核酸檢測。但於僅僅剩餘一個月時間內，在不影響公共服務的前提下，安排郵政員工打針是根本無法如期完成，一切淪為空話，部門罔顧實際情況，導致員工面臨健康及紀律處分的風險。

工會又指，近年各個郵政局的員工人手持續減少，職位空置少有補充，加上部門管理欠佳、經營不善等問題，對郵政繼續以營運基金模式運作的可行性存有疑慮，因郵政署的專營服務，已被私人市場蠶食，失去了獨特的優勢，而與此同時，部門自負盈虧的財政模式與滿足市民對公眾服務廉價物美的訴求並不脗合，更遑論要賺取回報。

議員郭偉強表示，就上述事宜曾與工會各代表多次邀約署方會面，要求署方提供人手及運作上的資料補充，惟結果不盡理想，而郵政員工期望能檢討營運基金的安排，並及早回歸政府部門，脫離自負盈虧的苦海，才可避免緊縮政策下向員工開刀的困境，改善經營管理模式，保障郵務員工權益，政府和部門責無旁貸。

他對郵政提出多項建議，包括延長前線員工進行疫苗接種限期、盡快補充因離職或轉職而長期空置的職位人手、加快招聘郵差、郵務員及合約員工、要求檢討各級人手編制、檢討營運基金的可持續性。