再多3人接種新冠疫苗後死亡　58人面癱　21人出現心肌炎

衞生署今日(6日)公布7月的香港新冠疫苗的安全監察報告。報告指出，醫管局呈報3宗接種疫苗後須住院治療，期間死亡的個案，全部都沒有臨床數據顯示疫苗導致死亡，其中2人接種由內地研發的科興疫苗，1人接種由內地和德國合作研發的復必泰疫苗。另有58人接種疫苗後懷疑面癱、21人懷疑出現心肌炎或心包炎。

衞生署7月1至31日期間，接獲醫院管理局報132宗接種者需要住院治療的報告，其中3人住院期間死亡。第一宗個案涉及一名82歲男子，他於7月14日因腦內出血去世。他在去世前5天曾接種復必泰疫苗。

第二宗個案涉及1名69歲男子，他於7月18日因肺炎和多器官衰竭去世，去世前23天曾接種科興疫苗。

第三宗個案涉及一名70歲男子，他於7月29日因腦內出血去世。他在去世前18天曾接種科興疫苗。上述個案將交由香港大學的「2019冠狀病毒病疫苗安全監測計劃」進行分析。

該署另接獲58宗在接種新冠疫苗後懷疑患貝爾面癱的報告，涉及26名男子和32名女子，年齡介乎16至81歲。這58宗報告中，有32宗曾接種科興疫苗，26宗曾接種復必泰疫苗。在審視這些個案的臨床數據後，其中17宗個案需要更多臨床資料才能總結其評估。

至於接種疫苗後懷疑出現心肌炎或心包炎的個案有21宗，經審視所得的臨床數據後，其中1宗個案被認為不屬於心肌炎或心包炎，另外7宗個案需要更多臨床資料才能總結其評估。其餘的13宗個案涉及11名男子和兩名女子，年齡介乎12至35歲，全部均曾接種復必泰疫苗。

此外，該署接獲9宗在接種新冠疫苗後，懷疑速發嚴重過敏反應或類速發嚴重過敏反應的報告。經審視所得的臨床數據後，所有個案均被認為不屬於速發嚴重過敏反應或類速發嚴重過敏反應，或與疫苗接種無關。