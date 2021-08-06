無業母為兒子申請公屋　3度行賄政府人員冀加快處理

廉署控一女子，曾以金錢賄賂3個部門的人員。

本港房屋需求殷切，不少人苦等半生仍未上車，更有人為求上樓挺而走險。廉政公署早前落案起訴一名女子違反《防止賄賂條例》，控告她向入境處、房屋署及社會福利署的人員提供共逾3,000港元，以處理其兒子的身份證申請，以及加快其公屋申請。案件今日(6日)在西九龍裁判法院審訊，她承認3項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》；另外兩項貪污控罪則獲控方不提證供起訴。主任裁判官徐綺薇將被告還押懲教署看管至本月20日判刑，以待索取其背景報告。

被告為54歲陳玉娟現時無業，案情指被告參加公共租住房屋申請(公屋申請)，正等候房屋署安排編配單位。她於2019年12月5日，為其兒子向入境處提出核實香港特別行政區永久性居民身份證資格申請(核實身份證資格申請)；但其兒子並未在申請表上簽署，入境處拒絕接受有關申請表。

陳不久後再次遞交申請表，但一名入境處人員再度指其兒子未在申請表上簽署。陳於是在該職員面前，於申請表上簽署其兒子的名字，並把申請表放入一個信封及要求該職員幫忙。該信封後來被發現內有現金1,100港元。

廉署於同月將陳拘捕，後者於警誡會見期間承認有關金錢是給予政府的「手續費」，以及感謝入境處人員協助她處理有關申請。

然而，陳分別於2020年3月2日及5月12日到訪房屋署及社署，要求有關部門協助加快其公屋申請。她「照辦煮碗」先後分別把載有2,400港元及40港元的信封，交給一名房屋事務主任及社會工作主任；而2人均沒有接受款項。

主任裁判官表示，貪污是嚴重罪行，不容於社會。被告的貪污罪行涉及3個政府部門，其中兩項罪行更於被廉署拘捕後發生，因此必須嚴懲。