政Whats噏：延續香港健兒奧運佳績　鄭泳舜倡「十年大計」

香港運動員喺今屆東京奧運嘅表現相當耀眼，唔單止奪得多面獎牌，游泳方面更刷新亞洲紀錄，將本港體育水平推向新高峰。不過剎那光輝唔代表永恒，點樣延續運動水平值得探討。向來關注體育發展嘅議員鄭泳舜(Vincent)充分肯定香港運動員嘅努力，仲會喺本月18日嘅立法會會議中提出討論「制訂未來十年體育政策及發展藍圖」議員議案，促請政府正視問題，推動長遠運動發展政策，如運動員培訓專業化及積極申辦大型賽事等。

雖然奧運熱潮席捲香港，但Vincent擔心遲下就會被其他議題取代奧運，希望「打鐵趁熱」，把握今次機會宣揚長遠運動發展政策。佢期望推動運動員培訓專業化，除咗運動員嘅自身發揮，Vincent希望可以引入更多專業嘅物理治療師、心理專家等，再配合各式各樣嘅運動科學、運動醫學。因為背後嘅團隊亦尤其關鍵，相信可以令港隊表現更上一層樓。

Vincent又提到佔地約28公頃嘅啟德體育園，將會喺2023年下半年落成，到時本港有足夠嘅場地舉辦體育盛事。佢促請港府未來申辦更多亞洲級、以至世界級嘅大型賽事，相信可以引起市民對體育運動嘅關注。有關政府支援，Vincent坦言現時每方面都有改善空間。而佢日前亦訪問現正身處東京嘅民政事務局體育專員楊德強，同佢反映體育發展藍圖建議，引述對方承諾返到香港之後會檢視政策。睇嚟政府都要快啲找數喇！

至於港協暨奧委會副會長胡曉明，就喺一個網台節目中提到香港現時嘅體育政策，係分為精英化、普及化、同盛事化三個方面，若要推動本港運動員百尺竿頭，就要加多一個「產業化」。佢話物色精英運動員，其實係有賴體育普及化，然後喺基礎發展嘅層面挑選具潛質運動員。儘管被挑選嘅小朋友必須對將投身嘅體育項目有興趣，不過家長嘅支持亦非常重要。而運動產業化，就係視體育運動為一門可以謀生、有出路嘅行業。當一個全職運動員，係會有所回報同可見嘅前途，咁就有機會吸引更多人去加入。

胡曉明話鑑於運動員嘅生涯較為短暫，所以港協暨奧委會推出「退役運動員轉型計劃」，向退役或將會退役嘅運動員提供培訓，同埋幫佢哋進行導師配對，例如已成功轉型嘅師兄師姐，無論晉身商界還是體育界，都會幫助運動員退役後如何再度投身社會，胡希望透過呢啲計劃，家長可以放心畀子女朝運動員方向發展。