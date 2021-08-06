政Whats噏：李文浩山窮水盡　出售啤牌籌錢結束議辦　

早前辭職嘅區議員近日都忙於執拾區議員辦事處，遣散職員等。而當中都唔少話自己山窮水盡，連結束議辦開支都無法支付，紛紛變賣「家檔」如防疫物資等。去年喺議辦貼出「藍絲與狗不得內進」嘅告示而惹起軒然大波嘅深水埗前區議員李文浩，佢喺社交網站發文，指未收到政府發還開支，已墊支幾十萬元，仲要繳交辦事處租約賠償金等，要出售啤牌籌錢喎。

李文浩聲稱政府刻意拖欠辦事處嘅營運開支，由上年年頭到依家都未發還租金、議員助理人工等開支，至今已經墊支幾十萬元，耗盡積蓄咁話。李又提到，佢同另一前議員劉家衡嘅聯合議員辦事處已經解散，但同業主簽訂嘅四年租約未完。即使業主願意提早結束租約，佢都仍需支付一筆賠償金。不過劉就因太太潘書韻涉打示威者而被控，早前雙雙「着草」流亡海外，搞到李變相要硬啃兩份租金，以免違約所引致嘅法律責任同麻煩。咁講法，李真係多得兄弟唔少啦。

為幫補結束議辦嘅開支，李出售嘅啤牌賣成250蚊一副，定價咁高嘅理由係精心設計，同埋避免後生仔幫襯喎！而啤牌嘅圖案就有關反修例示威，希望大家唔好忘記咁話。