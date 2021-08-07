觀塘派對房間涉違規營業　負責人被捕12客收告票

觀塘警區特別職務隊，在昨日（6日）晚上約9時45分展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查區內多間派對房間，發現位於觀塘偉業街14號一單位的派對房間懷疑違規營業。該派對房間一名姓林(34歲)的男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕，已被扣留調查。

派對房間內合共12名顧客，包括6男6女(19至34歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），被執法人員發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續逾一年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。