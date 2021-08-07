東方日報A1：Delta殺埋身　東網直擊量溫員大覺瞓

疫情反覆，Delta病毒殺埋身，本港持續近兩個月的零確診近日斷纜，防疫不容鬆懈，惟政府每月耗費逾千萬元開設、駐守各個食環署街市的體溫量度員卻已「Hea」態百出。東網連日巡視全港超過10個街市，發覺部分負責監察座地式體溫探測儀的人員竟在睡覺及玩手機，並沒有理會進出者情況，又有人隨機用手提體溫探測儀為市民測溫，部分街市出入口甚至擺「空城計」，既無機器亦無人在場。議員就認為應檢討現時人手安排，有需要可調配人手到其他崗位協助防疫。

政府為紓緩受疫情及相關抗疫措施影響引致的失業情況，在「防疫抗疫基金」預留款項，兩年內為不同技能及學歷人士創造有時限職位。食環署由今年一月起增聘超過700名外判服務員工，在該署轄下各街市執行及支援各項防疫抗疫工作，包括在街市出入口監察座地式體溫探測儀及以手提體溫探測儀為顧客量度體溫，以減低病毒傳播風險。

該些俗稱「量溫員」的臨時職位時薪逾40元，並無學歷要求，按街市每日開放12小時，一個月30日計算，這些量溫員每月涉及開支達逾千萬元。東網連日巡視港九新界逾10個街市，發覺有關崗位形同虛設。其中荃灣楊屋道街市一名負責在出入口監察座地式體溫探測儀的女量溫員，坐在椅上打瞌睡，睡至身體歪斜，持續睡了至少半小時。沙田街市亦有同樣問題，量溫員當值時睡覺，未有監察座地式體溫探測儀。

不少量溫員更在工作時手機不離手，在深水埗北河街街市及土瓜灣街市，量溫員都長期玩手機。而在北角渣華道街市及北河街街市等有多個出入口更是不設防；西營盤街市則未有設置座地式體溫探測儀，只靠職員用手提體溫探測儀把關，惟職員只是隨意抽樣，並無為每名進入街市的市民測溫，記者行過也無理會。疫情雖放緩，惟每日有大量市民出入街市，防疫措施鬆懈致爆疫，後果不堪設想。反觀康文署轄下設施嚴格執行追蹤措施，進入圖書館及自修室必須使用安心出行或填寫個人資料，後者必須經職員打通其電話始放行，相對嚴謹。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指出，量體溫雖對追蹤確診者的成效不大，但作為防疫措施的第一道防線，對揪出發燒人士仍有一定作用，即使該人士發燒並非感染新冠病毒，亦可提醒他患病要看醫生，避免外出，而街市人流高很難做到追蹤亦是其中一個弊病，現時尚未是時候取消相關措施。

議員葛珮帆亦指，曾親眼目擊量溫員未有用心工作，此舉影響政府形象，理解這些工作為防疫基金撥款下為他們渡過經濟難關，惟不稱職行為亦應當訓示，仍有許多失業人士正等待工作機會。而不少場所早已用機器代替人手，食環署需檢視現階段是否仍需要用專人做監測，建議將量溫員調往其他崗位繼續為抗疫出一分力。

食環署發言人指，署方一向關注承辦商的工作表現，會採取相應懲罰措施，包括向承辦商發出口頭警告、書面警告及失責通知書。就上述外判服務，至今共發出超過190張失責通知書，會繼續密切監察各承辦商的服務表現，加強突擊巡查及在有需要時採取適當行動，確保其遵守服務合約的規定。

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