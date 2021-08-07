教協若違國安法或遭取締　楊潤雄：會按理據依法辦事

教育局早前全面終止與香港教育專業人員協會(教協)的工作關係，亦不再視之為教育專業團體，教育局局長楊潤雄今早(7日)在電台節目表示，有關決定並無考慮教協的政治取向，亦沒有與其他教育專業團體作比較，強調是視乎教協整體的行為、對教育界有何影響、是否能協助教師專業發展等。若教協過往行為違反國安法，相信有關部門會調查及跟進，重申政府取締任何一個組織，都需要充分理據、依法辦事。

內地官媒曾發表評論形容教協是「毒瘤」，問及是否「北京出聲、香港出手」，楊認為社會上很多人都「忍不住」出聲，指出教協問題所在。教協近期指會聚焦教育專業及權益工作，可能反映自身都認為過往的行為有所偏離相關工作，而外界對其過去表現亦心裏有數。他又對教協最近的調查、教師回應率有所懷疑，並指會留意社會不同意見，若教師有任何意見提出，不需要另覓代言，可直接向當局提出。

坊間有聲音指教協透過福利「利誘」教師反中亂港，楊潤雄不認為教師會因少許利益而參與示威或違法行為，惟不排除有關福利吸引部分教師到其會址，期間潛移默化地接觸到偏頗的訊息。

另外，港大校委會禁止所有參與港大學生會評議會上月會議的學生，進入港大校園範圍，以及使用大學設施和服務。楊強調，輔導學生的教育過程中，包括勸喻、解釋及懲罰，要令學生明白做事有後果，幫他們「學好」。港大校方有既定程序處理，以風險評估的角度作出的決定「合情、合理」，非為懲罰學生，對其做法表示尊重。至於有關學生在法律上是否需要負責，楊則表示超出大學決定的範圍。

另外，政府要求學校教職員及全校學生，新冠疫苗接種率達到7成，方可恢復全日面授課程。楊指表示，暫未收到有學校申請，亦無估算有多少學校能做到全面復課，惟他承認9月1日開學日，學校接種疫苗率達到7成的機會不大。他又引述數據，現時有約4成7教師接種疫苗、已接種或預計接種的學生則佔約4成。

當局將向學校提供全日復課指引，包括午膳時每名學要有充足距離、設置隔板等，亦會要求學生午膳後要清潔座位，以及減少除下口罩的時間等。外展到校打針方面，已有11次外展隊到校打針，涉及約40間學校，另外約300間學校會安排旅巴接送學生到社區中心打針，若需要延長計劃，會與公務員事務局商討。