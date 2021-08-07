美國返港男患者曾到書展　DONKI女職員4度訪荃灣分店

一名美國返港的32歲男子初步確診，被驗出帶有L452R變種病毒株，患者上月曾在港居住，他曾到訪的12個地方需要強制檢測。

食物及衞生局發出強制檢測公告，顯示患者曾於7月15日至25日在上環文咸東街40-44號Bonham Circus 7樓及8樓WeWork逗留；另於7月25日到訪上環荷李活道233號荷李活商業中心地下Elephant Grounds；7月24日身處中環伊利近街28號萬城閣地下Posto Pubblico及中環奧卑利街17號地下Starting Over Espresso；7月23日前往中環士丹頓街22號地下BIG SUR。

另外，患者於7月21日亦在荷李活道華懋荷李活中心12樓1202鋪MindnLife Limited，以及士丹利街60號明珠行2樓298 Nikuya Room逗留；7月20日到訪中環國際金融中心商場翡翠拉麵小籠包用餐；7月18日分別前往大角咀嘉善街The Roastery X，以及灣仔軒尼詩道小窩雞海南雞專門店；7月17日訪堅尼地城加多近街Pici。

由於患者曾於7月18日上午11時至下午2時到訪灣仔會議展覽中心第31屆書展，當日同時段曾身處該地的全職、兼職和替假員工及訪客均須接受強制檢測。

此外，「DON DON DONKI」29歲女員工7月29日離港前往日本翌日確診，7月13日、7月21日、7月27日或7月28日曾身處荃灣海之戀商場2樓2001號舖DON DON DONKI超過兩小時的人士均須接受檢測。