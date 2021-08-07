警破尖沙咀無牌樓上毒吧　拘3男子檢9萬元可卡因

警方在漆咸道南115號大廈一單位搗破一間無牌樓上酒吧。

油尖警區反三合會行動組人員於今日(7日)凌晨約3時突擊巡查漆咸道南115號一個單位，搗破一間懷疑無牌樓上酒吧，以涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）拘捕一名姓蘇(32歲)男負責人。

此外，酒吧內2名分別29及30歲男酒客則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕。搜查期間，探員在酒吧內檢獲合共約56克懷疑可卡因，總值逾9萬港元，遂再以涉嫌「販毒」拘捕該3名男子。

行動中，警方一共檢獲約125罐啤酒，總值約870元。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。