港隊奧運創歷史佳績　學者籲5年計劃建培訓制度

東京奧運掀起運動熱潮，浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松說，香港隊已取得一金兩銀兩銅的歷史佳績，政府和其他主要持份者除了熱烈慶祝外，亦是時候作短、中、長期的策略布局。

他認為，政府及相關持份者應檢視在財政資源分配、行政架構效率、大眾運動參與及精英的相互支援關係、具潛質運動員的發掘計劃、運動員退役後的讀書及就業安排、精英運動訓練設施、教練國際化和本地精英教練培訓、參與國際最高水準比賽的機會與支援、運動科學科研開發及合作、傳媒支援與贊助的開發等，建立一個恒常的5年計劃，藉此製作一個柱躉式的培訓制度，令香港運動員得以延續其優越成績和精神，否則或會浪費黃金時機。

劉永松續稱，今次奧運雖然在準備運動員比賽和防疫各方面，未能達致完美，但不失作為日後在新常態下的一個重要參考，以準備下一次疫情來襲的運動賽事安排，而群眾運動文化在奧運期間的提升，亦需要作更長遠的考慮與安排，否則奧運效應會在閉幕後半年左右便消失，市民參與大眾運動的動力隨之下降，因此透過精英運動帶動群眾參與的運動文化也應該同時起動，才能達致精英與群眾運動的相互呼應，建立健康城市。