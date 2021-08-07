教育局未收到有學校申全面復課　跨境生9月須維持網課

新冠肺炎疫情放緩，不少家長關注新學年可否恢復全日面授課堂，惟教育局本周一(2日)宣布新學年將維持半日面授安排，而若學校直接僱用的教職員及學生接種率均達7成，該校則可放寬至全日面授課、在校午膳及其他活動。局長楊潤雄今早(7日)在電台節目表示，目前未收到有學校申請全面復課，預料9月開學時未必有學校達到要求。至於跨境學童上課安排，他稱港府曾與深圳當局溝通，惟疫情下通關仍有限制，現看不到新學年有安排可讓跨境生來港，故他們暫要維持在家網上學習。

楊承認，9月1日開學日，學校接種疫苗率達到7成的機會不大，他又引述數據指有約47%教師接種疫苗，而已接種或預計接種的學生則佔約40%。

他表示，當局將向學校提供全日復課指引，包括午膳時每名學要有充足距離、設置隔板等，亦會要求學生午膳後要清潔座位，以及減少除下口罩的時間等。外展到校打針方面，已有11次外展隊到校打針，涉及約40間學校，另外約300間學校會安排旅巴接送學生到社區中心打針，若需要延長計劃，會與公務員事務局商討。

醫管局兒科統籌委員會主席蘇景桓指，現時本港12至19歲的年輕人共接種18萬劑疫苗，佔該年齡層約4成人口，故接種率仍偏低。他表示，年輕人接種疫苗後出現心肌炎個案情況很輕微，很快康復。他指，本港12歲以下的學童仍未能接種疫苗，故開學後，學校要加強感染控制，教導學童要常洗手等。