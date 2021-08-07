醫管局擴大公私營協作　1600名包括專科病人獲分流

本港公營醫療服務長期緊張，醫院管理局主席范鴻齡今(7日)在網誌表示，發展公私營協作計劃是紓緩公院服務壓力的重要方向，局方在抗疫期間擴大原有的計劃，並加開多個臨時項目，至今約1,600人獲安排到私營醫療機構，包括安排病人到私家醫院進行骨科手術、乳癌手術、剖腹分娩及放射治療等。

范鴻齡表示，未來公私營協作計劃會朝着「必須及應急」、「提供選擇」及「共同醫治」三個方向發展。在應急方面，日後會考慮借助私營醫療機構的協助，確保公立醫院的一些必須和緊急服務不受影響。例如在疫情期間，不少腎科病人透過「共析計劃」分流到私營醫療機構接受透析服務，縱使公立醫院的透析服務受疫情影響需要縮減，但病人的治療亦沒有受到太多延誤。

此外，透過資助讓病人只需付出與公立醫院相若的收費，便可接受私營醫療服務，是該計劃其中一個重要元素。病人可以根據自身的情況，揀選合適的私營醫療機構接受服務。

至於「共同醫治」概念，他指，主要是將一些病情較穩定的慢性疾病病人，分流給私家家庭醫生協助照顧。局方未來會將較穩定的專科病人分流給私家家庭醫生跟進，讓公立醫院的專科可以騰出資源，照顧一些病情較複雜和嚴重的病人。他又指，局方透過監管，去確保私家家庭醫生的服務質素與公立醫院一致，萬一病人病情有變化，公立醫院亦會隨時接手跟進。