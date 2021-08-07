東奧港隊創佳績　帶動港人運動熱潮　議員倡體育政策納施政重點

香港運動員在今屆奧運會屢創佳績，引起市民對運動的興趣及關注，有政黨在上月底開始進行訪問，了解港人的運動習慣及對體育政策的意見。調查顯示逾8成市民會觀看奧運賽事，超過8成會每周進行1次運動以上。有議員提出「制定未來十年體育政策及發展藍圖」，望政府把體育政策納入施政重點。

有政黨上月23至本月4日以電話形式訪問了1,187名12歲以上港人，52.5%表示每次運動通常半小時至1小時，21.1%受訪者每次運動通常1小時至2小時，而73.7%受訪者贊成香港舉辦更多國際體育盛事，73.1%受訪市民贊成政府重組架構和增撥資源以加強推動體育發展。

該黨認為，調查反映市民重視運動及香港的體育政策，期望政府推動香港體育發展，而奧運亦成功令市民對體育盛事、精英運動員、運動員背後的成長經歷感到關注。

議員鄭泳舜指出，會在本月18日的立法會大會，提出「制定未來十年體育政策及發展藍圖」議員議案，望政府從短中長期作出規劃。建議政促進運動員培訓專業化、加強對現役及退役運動員的升學就業支援、研究把體育事業「產業化」、成立文化體育及旅遊局等，以開拓香港體育發展。