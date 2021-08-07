司機夥印傭寮屋藏大麻　疑為毒品拆家　2被告押10月訊

警方在寮屋內起出的大麻及包裝工具。

一名司機涉嫌在元朗販運50克大麻被捕，警方其後在元朗丹桂山邨附近一間寮屋內更檢獲76公斤大麻，一名報稱居住在該寮屋的外傭亦被控逾期居留。案件今日(7日)在沙田法院提訊，2人暫毋須答辯，裁判官將案件押後至10月4日在屯門法院再訊，以便控方作進一步調查，包括檢驗毒品、DNA以及電話紀錄等，2人需要還押。

2名被告分別為葉志傑(32歲，司機)及持失效簽證的印尼籍女子Levi-Lositasari(31歲，無業)。葉被控2項販運危險藥物罪，指他在2021年8月4日，在元朗丹桂村286號外及丹桂村對上山頭一間寮屋內，非法販運合共76.05公斤大麻。Levi-Lositasari暫被控一項過期居留罪，指她違反逗留條件，在其家庭傭工身份簽證在2021年3月14日到期後仍留在香港。

控方在庭上指出，葉志傑是一名拆家，警方在他身上搜出50克大麻，他被帶到涉案寮屋後聲稱屋內所有毒品均屬他擁有，當時屋內還有Levi-Lositasari及另外2名印尼籍人士。由於Levi-Lositasari涉嫌逾期居留，故今日被帶上法庭，另外2人持有效身份證明文件，暫准保釋候查。

葉志傑今日沒有申請保釋，Levi-Lositasari則有申請，但裁判官考慮她逾期居留，與本地缺乏連繫，擔心她會逃之夭夭。另外，她未能即時交出保釋金，亦不能提供涉案寮屋以外的住址，故拒絕其保釋。