「所有糖我都整到公仔出嚟」　糖塑達人傳承手藝守回憶

糖果對很多人而言是零食，但對一些人卻有更深的意義。杜煥從小就看吹糖師傅用糖造玩偶，「因為我細個真係好鍾意呢樣嘢，我細個見到啲師傅造嗰陣我就去睇，我睇全日架。」吹糖就是杜煥的童年回憶。

這份童年回憶到杜煥成年後仍然揮之不去，「佢（當年的吹糖師傅）做每一個動作，佢點樣換火、點樣加糖、點樣剪隻猴子，我都記得。」30多歲時想拜師學吹糖技藝卻遭拒絕，於是自己鑽研，經過無數次失敗後無師自通，「麥芽糖、冰糖、糖漿、縮膠，所有嘅嘢你買返嚟我都可以煮到、整到公仔畀你，因為我都試過晒。」

童年看吹糖師傅造的猴子當然也難不了杜煥，「我係將我記得嗰件事完完整整咁搬嚟出嚟。」舊日拜師被拒卻自立門戶，杜煥坦言感謝當初拒絕他的老師傅，讓他可以有自學的機會，「呢個唔得嘅過程，其實先係最重要。」

今日杜煥甚麼玩偶都會造，卻不是甚麼都肯造，「叫我整隻咩卡通，我就會話我唔識，我唔想呢個糖被西方形象掩蓋，我會做多啲我哋自己文化嘅嘢，譬如廟頂嘅龍。」杜煥認為如果糖塑缺了那文化，就已經不是那回事。

杜煥當日鑽研糖塑是因為自己鍾愛，坦言起初沒有想過學這東西教人，也沒有想過去傳承，但之後卻有人告訴他如果手藝快要失傳，問他肯不肯教，那就決定成為賽馬會「傳．創」非遺教育計劃吹糖技藝的導師，「我會教多啲，將我識嘅講多啲，等多啲人知道。成日都怕失傳，就講多啲畀你，就唔使怕失傳。」

學員Rik說自己的成長背景沒有接觸過吹糖，今次在課程中才第一次知道有糖塑這東西，本身也從事藝術工作的他認為糖塑作為一個藝術媒介，不只是有觸覺也有味覺，令他覺得十分吸引。Rik慢慢做下去就發覺糖塑不只是一塊糖，指用不同的配方、在不同的氣候、用不同的方式去弄糖時，糖都會有不同的反應，令它的可玩性高很多。

而在跟杜煥學習的過程中，Rik說對方會留意細節自己的細節，如自己慣用左手黏糖，杜煥就會察覺到，問Rik是否左撇子。Rik認為這是身教中很重要的觀察，正正是因為這些觀察，教者會很自然去找到一些方法，去告訴對方有何方法去做。

Rik又坦言害怕造出來的玩偶不像樣，杜煥卻說神髓較重要，舉例指Rik造的金魚細心看時，其實很多仔細東西是沒有的，因為對方不夠時間做太多仔細東西，但是他的魚卻就好像在水中在游時看得不太清楚的樣子，「佢哋有限技巧裏面可以做到佢哋想要嘅嘢，你要幾多就做幾多，知得多可以做得多，就精細啲，做唔到印象派啲都可以。

杜煥寄語同學們要多實踐、多練習，其實嗰啲嘢東西只是差少少，嗰少少你唔會知幾時可以，你要自己去磨，磨到有一日佢就突然可以。」