幼蛾蟲害北區蔓延至大埔沙田　榕樹被吃禿　團體促加緊處理

新一波朱紅毛斑蛾幼蟲蟲害來勢洶洶，多區均有榕樹樹葉被啃食至「變禿」。新界鄉議局今（7日）表示，近日接獲不少鄉民反映，蟲害問題愈見嚴重，往年一年僅爆發一次，但現時數月內便兩度出現蟲害；近日更由北區及屯門一帶，蔓延至大埔及沙田一帶，擔心蛾蟲日後會攻佔全港各區，不但影響樹木健康，港人亦可能因敏感而出現皮膚不適，促當局加緊處理。

新界鄉議局環境及衞生委員會主任邱榮光指出，朱紅毛斑蛾的幼蟲以啃食樹葉維生，情況多見於榕樹，以往每年雖出現一次類似情況，榕樹仍有足夠時間重新長出樹葉；惟或受到天氣持續高溫所影響，近期幼蟲數量大增，短短數月內便兩度爆發蟲害，時間及密度均有增長，部分慘遭蠶食的榕樹樹齡更高達百年，令鄉民十分憂心。

邱續指，近日蛾蟲數量未有減少，估計未來或再有「第3轉」蟲害，擔心情況持續，樹木或未有足夠時間復原，甚至出現其他害蟲及真菌，影響樹木健康，一旦颱風來襲更可能會倒塌，造成傷亡。另外，蟲害亦會影響市民健康，他憶述，早前有北區居民反映，其居所外牆滿布過百隻幼蟲，十分嚇人，若皮膚觸及蟲身時，更會因敏感而感到灼熱及不適。

邱又提到，鄉議局近日已提供蟲害防控指引予鄉民，樹木管理辦事處亦作多項防治措施，包括在樹幹上綁上麻布，令蛾蟲在樹幹爬行時，會被麻布「撠住」或跌至地面，認為樹木辦應加強監督承辦商有否加派人手掃走地面上的蛾蟲，否則治蟲效用將大減。他又稱，朱紅毛斑蛾一旦成蟲，便開始繁殖下一代，短時間內可以倍數增長，但早前有市民向當局報告蟲害地點時，等候近兩周仍未獲處理，擔心蛾蟲會依附在車輛上，繼而攻佔全港各區，促港府加緊處理。

翻查資料，本港今年有約2,500棵榕樹受蛾蟲影響，當中元朗區屬重災區，高達1,749棵；另至少有23棵古樹名木慘遭蠶食，樹葉變得稀疏。