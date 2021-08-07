大角咀男子捲錢銀糾紛受襲　留院逾月不治　警改列謀殺案

今年6月28日，警方接獲廣華醫院報案，指一名姓陸(27歲)男子昏迷被送院治理，其頭及身體多處留有可疑瘀痕。警方經調查後，相信事主因金錢問題，該月25日曾在大角咀洋松街一單位被人襲擊，而陸留醫逾1個月後，延至本周三(8月4日)上午11時59分宣告不治。警方現將案件由傷人案改列為謀殺案，稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。案件由西九龍總區重案組繼續跟進。

據了解，事主任職文員，疑有黑幫背景，今年初租用大角咀一工廈單位，惟用途不明。警方翻查工廈「天眼」錄影片段，發現陸在6月25日晚獨自進入該單位，其後有多人出入上址，至翌日早上9時許，5名男子才將陷入昏迷的陸抬出單位，其中2人搬出一箱雜物棄置後樓梯，另外3人則帶同陸乘坐的士到醫院求醫，當中有人報稱陸早前在大角咀一幢工廈的健身室打拳，其後被發現昏迷不醒。

警方派員到涉事單位調查，發現現場有拳擊及健身設備，場內雖無血漬，卻充斥着濃烈的消毒藥水氣味，另搜出一個藏着大量衣物及一把簇新牛肉刀的尼龍袋。及至6月29日及30日，警方以涉嫌傷人拘捕2男(21和24歲)，並於7月4日再拘一名34歲男子，涉嫌襲警及協助罪犯。其中被捕24歲男子已被控以一項意圖傷人罪，案件已於7月3日在九龍城裁判法院提堂。另外2名被捕人已獲准保釋候查，分別須於8月下旬及9月上旬向警方報到。