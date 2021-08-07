東方記者正常採訪 　相思灣村村霸擋路語帶恐嚇

相思灣村村霸恃惡行兇，粗言穢語恐嚇記者。東方報業集團（下稱「東方」）早前獨家踢爆西貢相思灣村內違建道路及「神秘丁屋」No.855事件，受到不少讀者關注。今日（7日）東方記者往該村如常採訪期間，竟遇該村村霸擋路，並以粗言語帶恐嚇，「我係唔X開車啊，點X樣啊！」及後以手機拍攝記者的言行，記者當時感到生命備受威脅，並於今日報警處理。

就相思灣村內的土地亂象，東方記者今日往上址跟進情況，記者到達上址採訪，並在村內的曉波徑停下採訪車，在上址黃子洋經營的水上活動店了解情況，及後便取車離開。但在取車之際，一名赤膞上身，頭戴太陽帽的中年男子突然擋在採訪車前，並取出電話拍攝記者，當時記者禮貌地要求他離開，惟他意語帶恐嚇地說：「我係唔X開車啊，點X樣啊！」並利用手提電話繼續拍攝，約數分鐘後該男子拍攝完畢，才驅車離去。當時記者十分緊張及不安，擔心生命受到威脅，及後即時往警署報案。

有村民透露該名男子姓駱，為村內有名的村霸黃子洋的同黨，與黃一起在上址經營違法泊車生意，當有水上活動店客人前來泊車，他們便會安排在曉波徑附近官地上停泊，每輛車收費近百元，惟當司機不時遇上「抄牌」，該批違法泊車黨又不負責。而該些村霸在村內已橫行霸道多時，當中黃子洋更涉在其經營的水上活店附近僭建碼頭，在上址附近的海岸保護區內傾倒水泥，違建一個石屎碼頭方便其客人帶同獨木舟下海玩耍。此外，黃子洋擁有的神秘丁屋附近早前亦建有一條逾百米長的違建道路，相信為上址陸續建屋開路，而規劃署於早前亦檢控有關涉事的違規業主。