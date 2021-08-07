新階段自費血清測試月中展開　抵港者有抗體可減檢疫期

政府早前公布分階段調整已接種新冠疫苗、並持認可血清抗體測試陽性結果人士的強制檢疫期，首階段的安排已於6月30日推出，允許持有陽性抗體測試結果的離港人士，回港可縮短檢疫期至7日。政府將於本月18日起推出第二階段的安排，在機場為抵港人士提供自費血清抗體測試服務，已完成疫苗接種的相關抵港人士，可選擇在抵港後於機場的臨時樣本採集中心進行「檢測待行」期間，自費進行血清抗體測試，但他們仍須在登機時出示在香港指定檢疫酒店預訂房間不少於14晚的確認書，否則不能登機來港。

另外，本港將於下周一(9日)開始新的登機、檢疫及檢測安排，食物及衞生局今日(7日)再進一步解釋相關安排，指由高風險及中風險地區來港的人士須接種疫苗，並可攜同無打疫苗的12歲以下小童來港。

如來港人士曾逗留高風險A組指明地區，與其同行的12歲以下未接種疫苗小童，須與陪同人士一同於指定檢疫酒店強制檢疫21天，並於抵港第26天接受強制檢測。至於如果如只曾逗留中風險B組指明地區或低風險C組指明地區，尚未接種疫苗的12歲以下小童，其檢疫期可與同行人士一同縮短，但須於家居繼續自我隔離，直至其應該接受的檢疫期完結為止（即未接種疫苗人士適用B組的21天，或C組的14天）。

政府另收緊低風險C組指明地區人士的檢測安排，已接種疫苗的人士，除了須於指定檢疫酒店強制檢疫7天、其後7天自行監察、以及在抵港第9天、12天接受強制檢測外，新增第16天及第19天亦須接受強制檢測。