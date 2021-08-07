兩大泛民政黨名存實亡　民主黨公民黨多名高層坐監走佬

《港區國安法》實施一年，兩大泛民主派政黨，民主黨及公民黨可謂名存實亡。兩黨多名高層因參與去年民主派「35+」初選，涉違反《港區國安法》而身陷囹圄。另外亦不乏黨內人士遠走高飛，包括民主黨副主席李永達、前議員許智峯，及前公民黨議員郭榮鏗。

除了最新有李永達突然離港赴英，事實上在國安法實施短短一年已大削黨內勢力。原本擔任副主席及中央常務委員會委員的林卓廷、胡志偉及尹兆堅因參與去年民主派「35+」初選，涉嫌違反《港區國安法》正被還押。另外，被內地官媒怒轟為「叛國禍港四人幫」之一的民主黨前主席何俊仁則因前年10.1非法集結案，被判囚18個月。

至於公民黨情況亦不相伯仲，前黨魁楊岳橋、前副主席譚文豪、前黨員郭家麒及李予信同樣捲入「35+」初選案，他們被控國安法後宣布退黨。其後更向公民黨發出公開信，指該黨已完成歷史任務，為免有更多黨友陷於絕境，提出解散公民黨的建議。

兩大黨亦有不少成員及早「走佬」，正被本港警方通緝、涉違反國安法的前民主黨議員許智峯，去年底在保釋期間以公務外訪為由前往丹麥，卻沒有按原定日期返港，其後宣布已流亡海外，現舉家移居澳洲。另外，港府於去年11月宣布取消4名時任立法會議員的資格，當中包括前公民黨議員郭榮鏗。郭隨後宣布退出政壇，當時稱並無計劃離開香港，惟其後被揭發已與家人抵達加拿大。