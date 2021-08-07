李慧詩成功晉級4強　約300人商場直擊衝線一刻情緒高漲

東京2020奧運狂熱持續！今天（7日）再有多場場地單車爭先賽的比賽，作為有望奪牌的大熱項目，港隊派出健將李慧詩，最後於3局2勝制的8強比賽中成功勝出，晉級4強！觀塘APM商場近來成市民「觀賽勝地」，東網記者到場視察，只見接近比賽開場時大量市民到商場等待賽事開始，有市民高舉標語和打氣棒，在李慧詩勝出第2場比賽、確認成功晉級4強一刻，全場市民均大聲歡呼，呼聲響徹整個商場，情緒高漲！

下午5時左右，逐漸有市民聚集於觀塘APM商場，除大銀幕前的地下平台被觀賽市民霸滿，而樓上層數靠玻璃欄杆位置亦站滿人潮，以霸佔有利位置直擊大銀幕上李慧詩的傑出表現。至第2場比賽開始時，目測約有300人左右到場為李慧詩打氣，大部分市民神情既興奮又緊張，甚至有「肉緊」市民雙手合緊為李慧詩打氣。

至比賽開始後，全場平息靜氣凝神觀看賽事，至比賽後段開始熱烈打氣，有市民奮力搖晃打氣標語，寫上「全城集氣撐李慧詩！」；又有市民大力拍打打氣棒營造氣氛，直到李慧詩奮力一搏、力壓對手衝線一刻，全場市民尖叫歡呼，拍掌聲響不絕耳，舉起雙手振臂高呼，慶祝李慧詩成功晉級場地單車爭先賽4強，為港隊爭光！

而距離獎牌只差一步之遙的李慧詩，相信有望再為港隊光榮奪牌，明日（8日）早上9時18分商場將會再有4強比賽直播，市民屆時可到場感受熾熱氣氛，直擊李慧詩衝金。