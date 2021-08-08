將藍隧道新路牌被指多錯漏　中英字體全出錯

為配合將藍隧道明年通車，將軍澳一帶道路近日正進行更換路牌工程。有網民發現，新路牌設計「錯漏百出」，包括英文亂七八糟、用錯粗幼字體等，甚至形容「成塊路牌幾乎可以錯嘅地方都錯曬」。與其小修小補，「砍掉重煉」即重製可能更為容易。

道路硏究社日前在facebook發文指，該工程單是一個龍門架路牌，已至少有6個設計失誤。其中，英文錯誤最顯眼，例如將軍澳英文應為「Tseung Kwan O」，但前兩個字未有分隔，寫成「TseungKwan O」，甚至在英文內容錯用中文頓號「、」。此外，路牌更用錯字體粗幼，在夜間強光照射下，文字或變得矇糊，從而降低辨識度。

路牌上中文字體亦有錯，如路牌上大部分中文字體按標準，採用「全眞粗黑體」，唯獨是「邨」字就用錯「華康儷中黑」，估計是製作時可能係使用普通版而導致缺字，改用其他字體。其餘錯誤包括排版混亂；海底隧道、飛機標誌亦看似山寨標誌，而路牌的邊框粗度、弧度亦有錯，未有按照運輸署標準。

土木工程拓展署回覆東網查詢時，確認該路牌位於將藍隧道的工地範圍內。該署指，該項目現時仍在建造過程中，尚未開放予公眾使用。目前，工程團隊正進行交通標誌的驗收及相關測試工序，並會確保交通標誌符合有關標準及合約要求。