荃灣掃黃冚賭破工廈無牌吧　拘50人發43告票

荃灣警區根據線報及經調查後，昨日(7日)採取代號「逸影」及「犁庭掃穴」行動，突擊搜查區內多個地點，共搗破兩間無牌按摩院、兩個賭檔及一間無牌酒吧，合共拘捕50人(28至77歲)，分別16男34女，他們分別涉及「經營無牌按摩院」、「經營賭博場所」、在「賭博場所內賭博」及「非法賣酒」。

荃灣警區反三合會行動組主管葉朗軒督察表示，荃灣警區重案組聯同雜項調查隊，於昨日下午採取行動，成功搗破兩間無牌按摩院，拘捕4名負責人。同時，荃灣警區重案組連同特別職務隊，亦於相若時間，突擊搜查兩個目標單位，搗破兩個賭檔，合共拘捕兩名負責人及28名賭客。行動中，檢獲面值80萬元籌碼、20萬港元賭款、兩張百家樂賭枱、兩張麻雀枱及4部電腦。

此外，荃灣警區反三合會行動組探員，在昨晚突擊搜查區內一工廈單位，搗破一間無牌酒吧，拘捕一名負責人及15名酒客，並檢獲7支烈酒、185罐啤酒及一批音響設施。警方在整個行動中，向涉嫌違反禁聚令的在場人士，共發出43張定額罰款通知書。葉補充，部分被搗破的非法場所，經營約1個月。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。