尖沙咀青衣兩派對房間涉違規　拘3負責人票控23客

青衣分區雜項調查隊，根據線報及經深入調查後，今日(8日)凌晨零時聯同新界南總區機動部隊成員展開行動，突擊搜查永建路一工業大廈單位，搗破一間懷疑違例經營的派對房間。行動中，警方拘捕一名姓曾(22歲)女負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）條例》（第599F章）；而單位內7名男子及2名女子(17至24歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）。警員已向他們作出票控。

另外，尖沙咀分區雜項調查隊聯同食物環境衞生署，在昨晚(7日)巡查區內多間食肆、酒吧及派對房間，提醒場所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。行動中，執法人員發現一間位於加拿分道的派對房間負責人，並沒有確保場內6名男子及8名女子(25至38歲)，使用手機掃描「安心出行」的二維碼。該名33歲男負責人及22歲女負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。由於該6名男子及8名女子亦沒有遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）之規定，執法人員亦向他們發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。