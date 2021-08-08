觀塘冚賭掃無牌吧　警搗黑幫場拘25男女

觀塘警區反三合會行動組、重案組及情報組，聯同東九龍機動部隊，根據線報及經深入調查後，昨晚(7日)約9時展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查開源道、成業街及鴻圖道3個單位，搗破一個違例經營的派對房間、一間無牌酒吧及一個懷疑非法賭檔。據悉，被搗破的無牌吧及賭檔由一黑幫操控。

行動中，拘捕3名男子(23至45歲)，涉嫌「經營賭博場所」、「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）；14名男子、一名持雙程證男子及7名女子(20至55歲)，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人士同時亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

警方在場內共檢獲約兩萬港元現金、兩部釣魚機，兩部射擊遊戲機，180罐啤酒，30支洋酒及一批賭具。所有被捕男女已被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。