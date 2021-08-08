東方日報A1：高中低風險地區明起鬆綁　疫客湧港

傳染力更強的Delta變種病毒在全球肆虐，就連一直穩守疫情的內地及澳門亦相繼失守，當局一直宣稱的滴水不漏外防輸入措施亦現破口，本港累計出現逾百宗Delta確診個案。身兼政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，Delta病毒在全球擴散，令新冠疫苗的防禦效力大打折扣。惟政府在防疫關鍵時刻大開中門，明日起放寬高風險地區已打針港人回港；中低風險的非香港居民亦可到港，如果驗出有抗體更可縮短檢疫期，恐隨時走漏個案。議員指港府防疫做得不如人意，市民衞生意識不足，非法樓上吧冚極都有，長此下去勢爆第5波。

港府將目前以「ABCD」類劃分的海外風險地區，簡化為「高中低」風險，原本禁止來港的極高風險地區，明日起將納入高風險地區，港人完成接種疫苗便可入境，檢疫期為21日，非港人則禁止入境。至於中風險地區，只容許港人及已打針的非港人入境，已打針的檢疫期為14日，未打針港人則21日；若抵港者驗出有抗體，便可縮減檢疫期至7日。至於低風險地區來港者，已打針及未打針檢疫期分別為7日及14日。

根據當局日前公布，截至7月31日，香港錄得489宗懷疑涉及變種病毒株個案，其中108宗已確認屬Delta變種病毒。許樹昌表示，Delta病毒在全球擴散，內地及澳門亦受到影響，他提醒當局明日起放寬中低風險的非香港居民到港，需要小心相關風險。對於港府暫停廣東省以外的「回港易」，許認為有關人士只須進行家居檢疫，但若他們到過的內地省份爆發Delta變種疫情，家居檢疫反而有風險，應改為酒店檢疫較好。

許特別提到，新冠病毒起初由1人傳播給2、3個人，基於當時情況接種率達六至七成就可以做到免疫屏障，但目前Delta變種病毒的傳播率更高，接種率亦要相應提高，已有外地機構建議接種率達八至九成。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，Delta於數個月內成為主流品種，是因為此病毒株有生存優勢，包括傳播效率高，由於其病毒量較其他品種多且潛伏期短，短至3日便可1傳5至8個人，較其他病毒5至6日傳播予3至4個人相差很多倍。

梁續稱，Delta能造成疫苗突破性感染，美國及以色列等國家均有大量患者本身曾接種疫苗，但減低感染的比率由以往的80%至90%，降至以色列研究指出的39%。另外，南韓及秘魯分別傳出新型變種病毒「Delta Plus」及「Lambda」，梁表示該兩種病毒現時擴散不明顯，但由於現時全球疫情反彈，如果病毒不斷在人類中傳播，有可能產生新一波變異。

新冠疫苗難以應對變種病毒，港府外防輸入漏洞處處，市民惟有自救，但仍有不法之徒無視播疫。議員葛珮帆批評，政府在外防輸入上做得不如人意，予人感覺不夠嚴謹，加上本地疫情亦有隱憂，非法樓上酒吧問題存在已久，她認為政府有必要加強執法，或研究加重罰則及阻嚇力，徹底打擊相關非法行為。她憂慮，非法場所內如有人為Delta病毒傳播者，將引起群組感染，長此下去本港恐勢必爆發第5波疫情，令本港一直以來的努力功虧一簣。