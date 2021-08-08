天水圍搗破貨櫃改裝無牌吧 80人被捕兼被票控

警方新界北總區反三合會行動組，根據線報及經深入調查後，今日（8日）凌晨約1時，突擊搜查天水圍田廈路一個改裝貨櫃，搗破一間無牌酒吧。

行動中，探員拘捕一名姓張(44歲)女子及一名姓萬(43歲)本地女子，她們涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

另外，場內45男33女(16至68歲)，則涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕。該78名被捕男女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），遭警方發出定額罰款通知書。所有被捕男女已被扣留調查。

同時，警方檢獲約1千支總值約34,600港元的酒類飲品、一批影音器材及25,000港元現金。場內放有多個雪藏啤酒的凍櫃。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。