再工業化資助計劃推出一年　16宗申請共批1.08億元

創新及科技局局長薛永恒今（8日）在其網誌表示，去年7月底起接受申請的再工業化資助計劃，是透過配對資助，政府與企業以1：2的出資比例，鼓勵生產商在香港設立新智能生產線，每個項目的資助上限為1,500萬港元。至今推出一年，收到21宗申請，並已原則上同意支持16宗申請，涉及生物科技、食品加工、建造、印刷、醫療器材及納米纖維材料等行業，總資助額約為1.08億港元。

薛永恒指，政府近年積極推動「再工業化」，發展以新技術及智能生產為基礎，但不需要太多用地或勞動力的先進製造業。在香港發展高端生產有助推動本港經濟多元發展，減少對服務業的依賴，帶動研發需求，創造優質的就業機會，並為經濟增長注入新動力，亦可重振「香港製造」的品牌。

就基建而言，政府近幾年合共投放超過90億港元興建4項專項設施，提供不少特別設計的空間和設施配套以推動高科技智能生產，配合對生產設施有一定要求的智能生產線。

除了大埔工業邨的精密製造中心已投入服務並悉數租出予精密工程及組裝、新物料製造和環保紗線等企業外，另有3項設施將會在未來1、2年相繼落成，共可提供逾16萬平方米的樓面面積，分別是今年內落成位於大埔工業邨的醫療用品製造中心、明年落成位於將軍澳工業邨的先進製造業中心及2023年落成位於元朗工業邨的微電子中心。

先進製造業中心為不同企業提供可擴展、高效率及具專屬物流服務的生產空間，透過先進的生產和檢測流程實現技術創新、高增值、小批量、定制的生產模式。中心提供全面的運輸、倉存、試作原型、小批量組裝和無塵室空間等服務。微電子中心配置潔淨室、危險品儲存倉庫和廢料處理等專項設施，切合生產微電子產品及相關產業（例如先進物料）的製造商。

在人才培訓方面，政府於2018年推出「再工業化及科技培訓計劃」，政府與企業以2：1的配對形式，資助本地企業人員接受科技培訓。截至上月底，計劃提供超過6,900次高端科技培訓，資助總額超過4,680萬港元。

薛日前應邀參觀金門建築，了解建築工程團隊在將軍澳工業邨先進製造業中心引進的多項智能建築的數碼建造方案，包括共享建築信息模擬的數碼模型支援設計協作、協助監管工地施工狀況的數碼方案Inspecto，以及在廠房預製超過2,000 件的混凝土結構組件及將70%的機電組件模組化，從而提升工程效率及施工安全。先進製造業中心項目本身是香港科技園公司「再工業化」的旗艦項目，項目建築工程更率先體現建造業的「工業4.0」與香港政府推行的「建造業2.0」。