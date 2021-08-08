有奶粉商網站無提及母乳餵哺重要性　陳肇始鼓勵業界遵從指引

母乳餵哺能為嬰兒的健康成長和發展提供最佳的食糧，食物及衞生局局長陳肇始今日(8日)發表網誌，指香港的母乳餵哺率在過去近20年來平穩向上，推廣嬰幼兒奶粉的廣告開支隨之下降，由2015年的31億元，降至2019年的21億元。但從奶粉製造商網站收集的資訊中，大部分都無遵從《香港守則》建議包含全面和不偏不倚的資訊，例如描述以全母乳餵哺和持續母乳餵哺的重要性、採用奶樽餵哺的負面影響、妥善預備及使用奶粉的指示等。

陳肇始指，本港出院時的母乳餵哺率由2000年的55%提升至2018年的87.5%。而持續以全母乳餵哺至4個月大的嬰兒比率亦由2000年的8%大幅提高至2018年的29%。

為維護母乳餵哺及提倡嬰幼兒配方奶獲得適當使用，政府於2017年推行《香港配方奶及相關產品和嬰幼兒食品銷售守則》(《香港守則》)。衞生署於2019年就此進行研究，結果顯示，媒體廣告總數中推廣供36個月以下嬰幼兒使用的配方奶由2016年的45%大幅下降至8.6%。此外，推廣供36個月以下嬰幼兒使用的配方奶的廣告開支百分比從2015年的93.5%大幅下降至2019年的9.5%。

但當局亦發現，奶粉製造商網站收集的資訊中，大部分都無遵從《香港守則》建議；陳指，會與業界保持溝通，鼓勵他們遵從指引，確保母親能夠在不受商業影響的情況下，就嬰兒餵哺作出最佳的知情決定。

陳肇始又提到，政府已立法禁止對餵哺母乳女性的歧視和騷擾，並已將法定產假由10個星期延長至14個星期，有助支援和鼓勵在職婦女持續餵哺母乳。