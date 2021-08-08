首個公務員樓重建收購呎價近2萬元　市建局將派員游說

市區重建局日前向位於九龍城的重建公務員建屋合作社樓宇試點項目之一、盛德街／馬頭涌道發展項目的業主發出收購建議，自住單位的七年樓呎價為實用面積每平方呎19,848港元。有部分未補地價業主認為未達期望，但行政總監韋志成認為，收購價已適當反映在盛德街項目類似地區及與項目內單位面積相若的「七年樓呎價」，而其他開創的支援措施也盡量照顧業主的需要及充份反映合作社樓宇業權的特殊情況等。

韋志成今（8日）發表網誌時指，市建局為處理合作社樓宇重建的複雜性和獨特性，在散社、土地補價、支付印花稅、補償方案等事宜，提出5項新措施，以盛德街項目的收購方案來說，實施該五項新措施、涉及向項目內約150個合作社業主支付的現金補償和特惠津貼，將達到35億港元。

若連同市建局需為有關單位的劃一補地價呎價和原本需向政府繳付的補地價呎價的差額作出的補貼計算在內，約九成未補地價合作社前社員的單位，市建局在其涉及「七年樓呎價」的實際支出，將會超過每平方呎20,000港元。

市建局透過公開抽籤委聘7間獨立的專業測量師行，負責就盛德街項目的「假設重置單位呎價」進行獨立評估，專業測量師展開評估工作時，先在項目的鄰近地區選取樓齡大約為7年而單位特點及交通方便程度與盛德街項目類似的樓宇，從中選取可作比較的物業成交個案。

合作社樓宇與一般重建項目不同，包括住宅單位的面積普遍較大，實用面積由800至市場較少有的1,600平方呎不等，平均面積也有約1,000呎；附近的港鐵屯馬綫宋皇臺站及土瓜灣站剛於6月下旬通車，測量師在選取用作比較的成交個案時，已考慮這些影響合作社樓宇估價的重要因素。

測量師審視盛德街項目的特點後，全面檢視該區的物業市場情況，選取了何文田山畔、昇御門、半山壹號這3個私人住宅屋苑的成交個案作為參考，3個屋苑樓齡介乎5至12年，亦鄰近土瓜灣站，交通方便程度與盛德街項目相近，這3個屋苑亦有涉及較大單位面積的成交個案，可用作與盛德街項目比較；亦有測量師因而選取了譽港灣、半島豪庭和海逸豪園另外3個屋苑的大單位成交個案，作為估價分析，增加各自估價工作的全面性。

在評估「七年樓呎價」的過程中，各測量師會因應十多項可能影響物業估價的相關因素，逐一分析並作不同程度的調整，他們特別留意以下因素，包括：樓市市況普遍向上、屯馬線通車效應及因應樓齡作出調整，結果7個獨立估價結果接近。

韋續指，盛德街項目採用的收購價達到實用面積每平方呎19,848港元，相比去年10月在九龍城區啟德道／沙浦道發展項目提出以實用面積每平方呎17,698港元收購，高出12%。

未來數個月，市建局將派出專責個案職員，逐一接觸項目內的前社員和業主，以及由前合作社社員組織的法團，盡力解說，解答他們的疑問，爭取他們接納收購，讓試點項目順利推展、公共和土地資源得以有效運用，惠及更多市民。