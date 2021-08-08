李慧詩奧運場地單車勇奪銅牌　港府官員發文祝賀

東京奧運場地單車女子爭先賽今早(8日)在伊豆單車館上演，「牛下女車神」李慧詩雖然在爭先賽4強惜敗，但轉戰銅牌賽連取2局，大勝德國的軒治，成功為港再添銅牌，是港隊在今屆奧運取得的第6面獎牌。港府上下祝賀李慧詩摘銅，讚揚她的實力和決心經得起時間考驗，成績斐然，屢創佳績為香港體壇帶來無限驚喜，並向她的教練及訓練團隊致賀。

特首林鄭月娥、民政事務局局長徐英偉及體育學院主席林大輝，今早親身到體育學院，聯同一班學員同李慧詩打氣支持港隊，當李慧詩出場時，各人鼓掌歡呼，手持區旗打氣，高呼李慧詩加油，李慧詩衝線一刻勝出，各人情緒高漲。

林鄭表示，李慧詩是首名分別於2屆奧運會奪得獎牌的香港運動員，向她致以熱烈祝賀，並指李慧詩實力和決心經得起時間考驗，成績斐然，創造香港體壇傳奇，全港市民都對她取得的成就感到欣喜，又稱李慧詩和單車隊的成功，為體育發展的方向和提升精英運動員培訓帶來啟示。

徐英偉亦稱讚李慧詩於奧運會屢創佳績，為香港體壇帶來無限驚喜，成為香港運動員的典範，對於她和其團隊的努力在國際賽事中獲得充分肯定感到欣喜。徐亦特別讚揚總教練沈金康及其團隊為單車隊作出重大貢獻。

政務司司長李家超亦就李慧詩勇奪銅牌衷心致以熱烈祝賀，指「女車神」李慧詩屢創佳績，令港隊今屆奧運創下1金2銀3銅的最佳戰績，讓全港市民雀躍萬分，令人鼓舞。他又表示，出戰奧運的香港運動員多年來堅持刻苦訓練，克服疫情下遇到的困難和挑戰，他們的努力與實力值得充分肯定，也是青年人學習的榜樣，並稱特區政府會繼續投入資源支持和培養香港運動員發展，「十年樹木，百年樹人」培育人才工作細水長流，並希望社會一同繼續支持香港運動員再創佳績。

行政會議非官守議員亦向李慧詩及其教練及團隊衷心致意並熱烈祝賀，指李慧詩無懼傷患，經歷多年磨練，再次踏上奧運單車場，即使遇上挫折，仍然堅持不懈，更憑着頑強鬥志，愈戰愈勇，展現超群實力，力壓其他國際選手，勇奪銅牌，充分展示香港運動員的拚搏精神。而立法會就指出，李慧詩力壓世界頂尖對手，繼2012年倫敦奧‍運會取得銅牌後，憑着無比鬥志再次締造驕人成績，不僅為港爭光，更為香港體壇寫下新的里程碑。