發展局設地理空間實驗室　冀提升公眾對空間數據興趣

市民可在地理空間實驗室內可找到不同的資料。(網誌圖片)

為推動智慧城市發展，發展局設立「地理空間實驗室」，從教育、體驗和實踐提升公眾對空間數據的興趣。局方指，市民可在實驗室內可找到不同的資料，包括空間數據共享平台數據集，亦會有各種空間數據的應用，例如地政總署開發的「2019冠狀病毒病」互動地圖儀表板、市區重建局以地理信息為基礎的「市區更新資訊系統」等。

地理空間實驗室於7月30日正式啟用，發展局局長黃偉綸發表網誌指，局方及轄下部門，包括地政總署、規劃署等，均掌握許多珍貴的地理空間數據。他指，當局一直致力推動開放數據，讓業界利用數據集開發更多更好的應用程式，促進數據融入日常生活，化成對市民有用的資訊。

實驗室選址觀塘創紀之城一期，面積約3,000平方呎，除了硬件外，實驗室亦會為會員提供專業的諮詢服務。室內設有體驗區，會員可嘗試利用地理信息系統(GIS)，配合空間數據，開發不同主題的應用程式。局方指，實驗室日後還會舉辦一連串活動，包括比賽、工作坊、講座等，而為配合推動科學、科技、工程及數學教育的政策，並將定期為學校安排講座及實踐課，協助同學掌握地理空間技術和知識。