李慧詩奪銅商場市民興奮歡呼　家長冀子女參加港隊爭光

東京2020奧運閉幕在即，今日(8日)由港隊單車健將李慧詩出戰場地單車爭先賽，並為港隊再贏得一面銅牌！一直是大熱「觀賽勝地」的觀塘APM商場，今日由地下中庭至上層均聚集了大量人流，目測有過百人齊齊為李慧詩打氣，現場氣氛熱烈。有望子成龍的家長特地駕車至觀塘與小朋友一同觀看賽事，期望小朋友未來亦能成為港隊運動員；另有市民則笑言今早遲到，要素顏「飛的」到場看比賽；有市民稱因商場氣氛熾熱，到場觀賽更開心。

觀塘APM商場近來成為東京2020奧運賽事直播的「觀賽勝地」，居住油尖旺區的市民陳先生早上特地駕車至觀塘APM商場觀賞比賽，他表示因商場「好多人一齊睇比賽，為港隊加油，可以畀小朋友近距離感受比賽嘅氣氛」，又稱近期有讓小朋友學習不同運動，當中最喜歡的是游泳、籃球和高爾夫球，望子成龍的他更希望小朋友將來成為運動員，為香港爭光，但笑言「都要睇吓小朋友興趣啦」。

而居住中環的市民蕭小姐笑稱「今朝山長水遠、妝都冇化就特登飛的過嚟」，並指因「自己一個喺屋企會有啲悶」，而商場氣氛則非常好，她更領取商場提供的打氣棒，為李慧詩比賽激情打氣。她又指，雖然李慧詩「頭2場(爭先賽4強)比賽輸咗」，但仍然「以她為榮」，認為她有全力以赴已經很好。

另一市民梁先生因家住青衣，故今早7時已起床，特地到商場觀看李慧詩的比賽。他認為「第1次喺商場睇比賽，冇諗到氣氛咁好，早知之前嘅比賽都喺商場睇」，又稱之前已有留意港隊的決賽賽事，並形容今屆奧運的港隊運動員是「表現超班」。對於今日是奧運最後一天，他坦言感到十分可惜，但對下一屆亦非常期待，並希望今次的奧運熱潮可使更多市民參與運動。

港協暨奧委會副會長霍啟剛今早亦有到場出席活動，並觀看李慧詩場地單車爭先賽的比賽。他為李慧詩贏得獎牌感到十分驕傲，認為這不是容易的事，尤其作為體育界的一分子，留意到李慧詩於上屆奧運會時因大腿受傷而導致未能參賽感到痛心，今年終於再次走到賽場上，加上為了訓練長期無法與家人相見，作出許多個人犧牲，對她充滿感謝，並希望大家不要只在意運動員拿獎牌一刻或獎牌的顏色。

對於今屆獲得1金2銀3銅的佳績，霍期望可鼓勵全港市民更多地參與體育，同時希望未來在各方面「做多少少嘢」，投放更多資源予香港運動員，並認為可透過科研與運動合作，為運動員提供更好的裝備，於下屆奧運會更好地支持運動員。他又提到全民參與和普及化更為重要，因許多運動員均是在學校接觸體育，從而參與訓練，普及化可使香港出現更多運動員，而更多的比賽和體育盛事也可讓香港體育有更多發展，霍並透露，他會在接下來的施政報告諮詢，就奧運會議題向政府提出意見。