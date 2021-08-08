工展會購物節最後一日續逼爆　有市民因消費券在手拖篋掃貨

一連3日於亞洲國際博覽館舉行的首屆「工展會購物節」今(8日)來到尾聲，而最後一天仍人流不絕，場內以傳統食品最為暢銷，至於防疫用品亦有一定市場。有長者不嫌地點偏遠，帶同行李箱前來，「狂掃心頭好」；有參展商表示，會場人流較預期多3倍，而先後3日已有超過6位數字生意，期間更要多次補貨，認為政府發放電子消費券有助帶動人流。

會場開展近1小時多，場內已有一定人流，不少攤位更出現人龍。市民洪小姐偕友人陳小姐前來「掃貨」，她們表示已購買近千港元貨品，當中包括床單、罐頭鮑魚、花膠等，更指今次購物沒有一定預算。其中，洪小姐指因電子消費券令購買意欲增加，「有得用八達通咪八達通，好似唔使錢咁」。而是次展覽在亞博舉行，2人要從荃灣乘坐大會提供的免費穿梭巴士，她們表示前來的人不少，坐滿一架旅遊巴，陳則指大會提供的半小時一個班次，認為可以增加班次應付人流。

有工展會常客李先生表示，近日政府發放了消費券，令自己花錢較「鬆手」，而今次預算為2,000港元，主要購買食品，湯包、臘腸等。他指自己居於將軍澳區，但乘坐機鐵仍只需1個小時，尚算方便。

適逢展覽最後一天，有參展商推出購買套裝送湯包優惠，吸引不少市民搶購，當中大部分市民均使用電子支付。南北行參茸藥材聯合業務發展經理崔家權表示，今次展覽生意額已超過預期的6位數字，直言「尋日(7日)已經賣埋今日啲貨，如果唔補，今日會冇貨賣」。他又指，使用電子支付的市民較預期多，佔80至90%，其中以使用八達通及支付寶佔多數，他表示除了信號接收有時較弱，導致交易需時外，整體運作亦算正常。對於12月將會在維園舉辦的工展會，他透露已確認參展，亦有一定信心，但仍要視乎新冠肺炎疫情發展而定。

除傳純食品以外，防疫產品亦有一定市場。有售賣口罩的攤檔以「本港製造」、「低於成本價」，以及0.6港元1個口罩作招徠，帶動不少人流。香港口罩有限公司營運經理陶樹芬指，是次參展原本只作宣傳性質，但沒有料到人流與生意均比預期好，兩者亦較預期高出2至3倍，市民普遍以購買較便宜貨品為主，而今日開展1個多小時已買出70至80箱貨，昨日更一度要補貨，他認為口罩將會是未來一兩年的必需品，故有一定市場。

是次展覽現場有250個攤位，共約160個參展商，設有5個展區，包括休閒食品、健康養生、生活家品、服飾美容及新增的寵物保健區。