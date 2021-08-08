疫下綜援婦女焦慮大增　社協促提升標準金及設特別津貼

新冠肺炎疫情衝擊本港經濟，失業問題嚴峻，家庭開支反增，不少市民備受壓力而出現情緒問題，當中綜援婦女焦慮情緒指數更急升。香港社區組織協會發布調查顯示，疫情下綜援婦女焦慮程度遠超普通市民一倍，另有超過5成受訪婦女指，情緒問題相比疫情前嚴重，有33.4%的受訪者更確診患有抑鬱症。

社區組織協會與香港中文大學社會工作學系研究，共收集405份問卷，當中有效問卷為290份。是次調查顯示，綜援婦女自評的抑鬱及壓力程度與一般居港人士相若，但焦慮程度(56.3%)卻遠超普通市民 (28.1%)，顯示他們可能在缺乏支援及應對措施的情況下，很多壓力和困擾已經升級為焦慮情緒。

此外疫情下，多項社會服務暫停，導致綜援婦女的支援減少。有41.7%的受訪者表示，她們的支援狀況較疫情前差。至於家庭開支方面，調查顯示有超過8成的受訪婦女面對家庭開支增加只可選擇「節衣縮食，削減開支」，其次有37.5%受訪者會「不讓子女參加補習或興趣班」，甚至有28%會「向親友借錢」紓困。

社區組織協會建議，改革綜援制度，並檢視社援指數，而綜援金應開設特別津貼，將綜援兒童的補習和課外活動擬為基本生活需要。此外，協會建議在疫情或緊急狀況下提升綜援標準金，或增設有時限性的特別津貼。