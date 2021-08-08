床上用品貨櫃藏5700萬元冰毒氯胺酮　警元朗拘2本地男子

警方留意到近期因應疫情，各國為出入境實施限制，販毒集團難以繼續利用旅客過關的散裝方式，將毒品運送抵港，因而轉以貨運途徑，將大批毒品混入不同貨物當中，以圖糊混過關，縱然風險較高，惟一旦成功可將大批毒品一次過運入本港。

警方毒品調查科因此展開針對性打擊毒品行動，於本月5日及6日破獲2個毒貨櫃，拘捕2名本地男子。毒品調查科警司陳江明指，探員掩至元朗公庵路一間物流公司，並於檢查其中2個貨櫃箱時，起出分別82公斤懷疑「冰」毒及24公斤俗稱「K仔」的懷疑氯胺酮，毒品市值共5700萬港元。

探員其後再於區內拘捕2名本地姓黃男子，分別24及26歲，惟於拘捕過程中警方遇上反抗，2人涉嫌「串謀販毒」、「阻礙警務人員執行職務」及「外出時沒有攜帶身份證明文件」，目前正被扣留調查。據進一步調查，警方相信2人為兄弟關係，其中1人為販毒集團的骨幹成員。

陳續指，涉案貨櫃內亦裝有約1500箱床上用品，據悉貨物由巴基斯坦經海運到港，並由涉案物流公司於本月5日由葵涌貨櫃碼頭提取暫存至公庵路貨倉，相信待收貨人進一步指示。

警方相信今次行動成功由源頭堵截一批毒品流入本地市場，將繼續調查毒品來源及去向，不排除有更多人被捕，同時呼籲物流業界提高警覺，以免被不法分子利用業務從事販毒活動，如有可疑情況，應盡快通知警方。