東京奧運今閉幕　港隊創歷史以6面獎牌畫上完滿句號

2020東京奧運可謂荊棘滿途，受新冠肺炎疫情影響，屢次傳出取消舉辦，種種不確定因素下，最後於上月23日開幕，成為史上首屆延期舉行的奧運。在特別的奧運下，香港代表隊亦迎來特別出色的成績，「大豐收」以一金、兩銀、三銅，總共六面獎牌，創下自1952年首度參與奧運以來最彪炳戰績，為今屆賽事畫上完美句號。

「台上一分鐘，台下十年功」，能取得資格晉身奧運的運動員，都經過不為外人所道的艱苦、漫長訓練，今屆奧運港隊派出46名運動員參賽，首面獎牌誕生於7月26日，由24歲香港「少年劍神」張家朗，在男子花劍決賽，擊敗衞冕的意大利劍手加路素勇奪金牌，是繼1996年「風之后」李麗珊之後，香港史上第二面奧運金牌，亦是特區首面金牌！

事隔兩日後的7月28日，港隊再傳來喜訊，由23歲的香港「飛魚」何詩蓓（Siobhan）於女子200米自由泳決賽，以1分53秒92、打破香港及亞洲紀錄的時間，勇奪銀牌，是香港史上首面游泳獎牌！其後更再下一城，於女子100米自由泳，以破亞洲紀錄的時間52秒27，再度收穫銀牌，成為香港首個奪得兩面奧運獎牌的運動員，開創歷史。

踏入8月賽程，香港隊繼續創造歷史，一日連奪兩面銅牌。先有女子乒乓球隊於團體賽銅牌戰「變陣成功」，憑蘇慧音表現大爆發勝出兩場單打，加上杜凱琹及李皓晴「搏盡」的表現下，合力助港隊以場數3比1反勝德國，繼李靜和高禮澤於2004年雅典奧運奪得男雙銀牌後，香港乒將再登上奧運頒獎台。

再有女將劉慕裳於空手道個人形賽事勇奪奧運銅牌，空手道為今屆東奧新增項目，下屆奧運隨即取消，首次同時亦很大機會屬最後一次征戰奧運的劉成功抵住壓力，於銅牌戰以26.94分成功擊敗土耳其選手保薩，替香港奪得史上首面空手道的奧運獎牌。

壓軸獎牌由在閉幕日(8日)出戰場地單車女子爭先賽4強的「牛下女車神」李慧詩奪得一面銅牌，劃上完美句號。李慧詩起初以直落兩局不敵烏克蘭的史特莉高娃，無緣晉級決賽，但信心未有因此受到打擊，反而愈戰愈勇，在銅牌戰面對應屆世錦賽3金得主軒治，以直落兩局擊敗對手，創下香港奧運歷史，成為第一位於超過一屆奧運奪得獎牌的運動員，亦是香港首位擁有兩面奧運獎牌的運動員。